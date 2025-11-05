‘Muita bravata e politização’, diz Gilmar sobre equiparar facções a terrorismo

BUENOS AIRES – Gilmar Mendes disse nesta quarta-feira, 5, que há “muita bravata” e um “excesso de politização” no debate em torno de equiparar a terrorismo os crimes de facções criminosas no país.

Para Gilmar, a aprovação de um projeto de lei dessa natureza, como defende a oposição, não seria necessária.

As declaracões de Gilmar foram dadas em Buenos Aires, após painel do fórum do IDP, quando o ministro foi questionado sobre riscos à soberania nacional caso o projeto seja aprovado.

“Não vamos necessitar disso. Precisamos tratar do crime dentro dos padrões normais da institucionalidade. Há muita bravata em torno desse tema e um excesso de politização, tendo em vista inclusive os conflitos políticos que se articulam no país. Isso é extremamente negativo. Temos capacidade, já superamos crises várias, vamos ser capazes de resolver também essa questão”, disse o ministro do STF.

