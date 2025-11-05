Moraes senta na cadeira de presidente do STF e ministros brincam: ‘está ansioso’
Edson Fachin viajou ao Pará para os eventos em torno da COP30 e o vice-presidente da corte assumiu o comando do plenário pela primeira vez
O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, viaja ao Pará para participar das reuniões que antecedem a COP30. Na ausência dele, quem assume a cadeira e preside a sessão é o vice. E quem é o vice? Ele, Alexandre de Moraes.
A cena aconteceu ao final da sessão do plenário da corte nesta quarta-feira, 5. Fachin anunciou a vacância temporária da cadeira de presidente e a substituição logo virou piada entre os ministros – incluindo o próprio Moraes.
“Eu lá estando, aqui não estarei”, disse Fachin, rindo da frase que acabara de pronunciar. Na sequência, comunicou que quem sentaria na cadeira seria Alexandre de Moraes.
Dias Toffoli brincou: “Ele está ansioso para isso”. Fachin gargalhou. E Moraes emendou, também entre risos: “Se quiserem, nestes dez minutos [tempo que faltava para o término da sessão] eu posso também sentar na cadeira”.
Sentou. Foi a primeira vez desde que assumiu a vice-presidência da corte. Ao final do mandato de Fachin, em 2027, será ele o presidente – sem reservas.