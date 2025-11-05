Assine
Boulos busca apoio no governo para socorrer Avibras

Guilherme Boulos tem projeto de lei para estatizar a Avibras, em processo de recuperação judicial desde 2022

Tatiana Farah
05/11/2025 02:06

Boulos busca apoio no governo para socorrer Avibras
Guilherme Boulos levou uma de suas bandeiras na Câmara para dentro do governo. O novo ministro das Relações Institucionais de Lula está procurando os colegas da Esplanada para conseguir recursos para a Avibras Indústria Aeroespacial, fabricante de armamentos de defesa estratégica, como mísseis. A companhia está em processo de recuperação judicial desde 2022.

Boulos já falou com a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, e procurou o ministro da Defesa, José Múcio. Ouviu do ministro que pode-se consultar vários “médicos”, que o diagnóstico sobre a Avibras é o mesmo, mas que falta o “remédio”: dinheiro.

Antes de deixar o mandato na Câmara, Boulos apresentou um projeto de lei que estatiza a empresa, cujas dívidas, em 2021, já ultrapassavam R$ 641 milhões.

A Avibras demitiu mais de 400 funcionários desde a pandemia de Covid-19, quando caíram as vendas para o mercado internacional, que corresponde a mais de 80% de seu faturamento.

guilherme-amado

