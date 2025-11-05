Assine
A ginástica retórica de Lula sobre a próxima conversa com Trump

Presidente brasileiro havia prometido na Ásia telefonar para o colega americano nesta semana. Nesta terça-feira, porém, disse outra coisa

Antonio Temóteo
05/11/2025 00:22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mudou nesta terça-feira, 4, o discurso sobre quando ligará para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conversar sobre o tarifaço e as punições impostas à autoridade brasileiras.

Em entrevista concedida na semana passada em Kuala Lumpur, na Malásia, Lula disse esperar um acordo com o governo americano em “poucos dias” e prometeu que, se o tarifaço não estivesse resolvido ainda, ligaria nesta semana para Trump. A declaração foi em 27 de outubro. Se cumprisse o que disse, o presidente deveria disparar o telefonema para o colega americano ocorrer até o próximo sábado, 8. 

Acontece que, durante outra entrevista, desta vez nesta terça em Belém diante de correspondentes da imprensa estrangeira, Lula sinalizou que vai deixar para ligar para Trump apenas depois da COP30. A conferência termina em 21 de novembro. 

“Quando terminar a COP, se não tiver marcada a reunião entre meus negociadores e os dos Estados Unidos, vou ligar para o Trump outra vez, porque temos nossos telefones. O interesse é meu de negociar. Não terei nenhum problema de ligar a Trump, de ir a Washington, e espero que ele não tenha problema de vir ao Brasil”, disse.

Como mostrou o PlatôBR, apesar do otimismo de Lula, no entorno do petista há dúvidas se Trump tomará uma decisão rápida sobre a redução das tarifas aplicadas aos produtos brasileiros.

overflay