Os 34 milhões de ‘primos’ de Lula pelo Brasil

Silva de Lula é o sobrenome mais popular do Brasil

Tatiana Farah
Repórter
04/11/2025 16:54

A mais recente edição de Nomes do Brasil, plataforma do IBGE que mostra os nomes e sobrenomes do país a partir do Censo de 2022, aponta que há, no país, 34 milhões de pessoas que assinam Silva, como Lula. É o sobrenome mais popular, seguido de Santos (21,3 milhões) e Oliveira (11,7 milhões).

Outras 2.452 pessoas têm Lula como sobrenome e 220 têm Lula como primeiro nome.

Entre os ex-presidentes, 2.452 pessoas com Bolsonaro como sobrenome; 241 com Temer; 151 com Sarney; 194 com Collor; e 1,48 milhão com Cardoso. Não houve quantidade suficiente para o registro de Rousseff.

Os três primeiros nomes mais usados no Brasil são: Maria (12,2 milhões); José (5,1 milhões) e Ana (3,9 milhões).

