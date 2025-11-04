Assine
overlay
Início PlatôBr

‘Apoio desesperado’, diz Boulos sobre aprovação à megaoperação no RJ em pesquisas

Ministro avaliou à coluna pesquisas que indicam aprovação da população à ação policial que deixou 121 mortos no Rio

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
04/11/2025 13:38

compartilhe

SIGA
x
‘Apoio desesperado’, diz Boulos sobre aprovação à megaoperação no RJ em pesquisas
‘Apoio desesperado’, diz Boulos sobre aprovação à megaoperação no RJ em pesquisas crédito: Platobr Politica

Em conversa com a coluna, Guilherme Boulos avaliou as pesquisas que apontam que a maioria da população aprovou a operação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, na semana passada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

“Quando as pessoas estão sendo vítimas do crime todos os dias, soluções demagógicas ganham espaço. E ganham, por vezes, um apoio quase desesperado das pessoas”, disse o ministro.

Em jantar organizado pela Casa Parlamento, na noite de segunda-feira, 3, Boulos contrapôs a operação no Rio à investigação da Receita Federal e da PF que revelou a ligação do crime organizado com o sistema financeiro.

Para prestigiá-lo, estavam ali o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, o ministro da Defesa, José Múcio, o ministro da CGU, Vinicius Carvalho, e a ministra da Gestão, Esther Dweck.

Boulos destacou também que o momento político vivido pelo país se reflete nessa normalização sobre as mortes na operação policial. “Nós vivemos em tempos difíceis. Tempos em que alguém que defendia a tortura e tinha Brilhante Ustra como herói foi eleito presidente da República”, afirmou.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay