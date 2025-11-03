Imposto de Renda: Senado pode aprovar nesta terça projeto prioritário para o Planalto

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) confirmou que o relatório da reforma do Imposto de Renda será entregue e votado nesta terça-feira, 4, na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos). “Sim. Amanhã (terça-feira) votamos na CAE e podemos votar à tarde no plenário”, disse o relator ao PlatôBR.

O texto relatado por Renan trata do projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proposta faz parte do pacote de medidas tributárias que o governo tenta aprovar ainda neste ano.

A iniciativa busca atualizar as faixas de cobrança do IR, reduzir a carga sobre a classe média e ajustar a tributação de empresas e investimentos. O Planalto vem pressionando o Congresso para acelerar a tramitação, sob o argumento de que a defasagem na tabela penaliza trabalhadores de menor renda.

Na quinta-feira, 30, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comprometeu-se a votar o projeto no plenário assim que aprovado pela CAE. Nessa hipótese, o governo tentará promulgá-lo rapidamente para que as novas regras passem a valer a partir do ano-calendário de 2026.