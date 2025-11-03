A queda de braço entre governo e oposição nas propostas de combate às facções

A semana começa com a perspectiva de avanço na tramitação na Câmara de duas propostas relacionadas ao combate ao crime organizado. Uma delas é o projeto de lei do governo, conhecido como “PL Antifacção”, enviado ao Congresso pelo Planalto na última sexta-feira, 31, após o presidente Lula se reunir com o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) e outros ministros. A oposição encampou outro projeto de lei, que equipara as fações criminosas a organizações terroristas.

O ritmo de avanço dos dois textos depende, em primeiro lugar, do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), a quem cabe definir o cronograma das votações. O projeto do governo foi enviado com pedido de urgência, ainda não apreciado pelo plenário. De autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), a proposta da oposição teve o regime de tramitação acelerada aprovado em maio.

Os dois textos apontam caminhos distintos para o combate ao crime e representam visões diferentes em relação à megaoperação realizada no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, que deixou mais de 120 mortos nos complexos de favelas da Penha e do Alemão.

Na sexta-feira, 31, Motta foi alertado por aliados sobre temores de que a proposta da oposição abra brecha para a atuação de forças internacionais no Brasil sob pretexto de combater o terrorismo. Ele ficou de se reunir com líderes que apoiam esse projeto para definir a data de votação.

A proposta do governo cria o tipo penal “organização criminosa qualificada”, com penas de até 30 anos de prisão, e classifica esse crime como hediondo. Com isso, os condenados não podem ser beneficiados com progressão de regime, por exemplo. O projeto também prevê a criação do Banco Nacional de Organizações Criminosas e novas medidas para rastrear e descapitalizar atividades ilícitas.

Do lado do governo, também tramita a “PEC da Segurança”. Essa proposta confere status constitucional à lei de 2018 que criou o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) e estabeleceu a atuação coordenada, com inteligência e estratégias unificadas, dos órgãos de órgãos de segurança federais, estaduais e municipais. Motta marcou para 4 de dezembro a entrega na comissão especial do texto do relator, o deputado oposicionista Mendonça Filho (União Brasil-PE). Os governadores da oposição são contrários a essa PEC.

O projeto de lei de Danilo Forte estabelece mudanças na Lei Antiterrorismo e prevê: classificação de facções e milícias como organizações terroristas, penas de 12 a 30 anos de prisão, investigação sob responsabilidade da Polícia Federal e julgamento pela Justiça Federal, punição para atos preparatórios e colaboradores do crime organizado, bloqueio de bens e cooperação internacional para desarticular financeiramente as organizações.

O avanço das propostas, depois de pautadas por Motta, vai depender da força do governo e da oposição. Pela importância do tema da segurança pública para a população, essa discussão estará no centro do embate político até as eleições de 2026.