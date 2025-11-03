Assine
Glauber Braga quer ser o candidato do PSOL ao governo do RJ, mas partido resiste

De olho na Câmara, lideranças do PSOL fluminense defendem o nome de William Siri para ser candidato ao governo do RJ

Bruna Lima
Repórter
03/11/2025 06:06

Lula Marques/Agência Brasil Copyright
Lula Marques/Agência Brasil Copyright crédito: Fotogr?fo/Ag?ncia Brasil

O deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, colocou-se como pré-candidato do partido ao governo fluminense. O nome, entretanto, não é unanimidade no diretório estadual, cujas lideranças defendem que o vereador carioca William Siri seja o candidato.

A razão da resistência a Braga é o pragmatismo eleitoral do PSOL. Por considerar pequenas as chances de vitória ao Executivo estadual, o partido quer não quer lançar como candidatos ao governo nomes que perderiam mandato, como Braga, ou que teriam chances de serem eleitos para a Câmara, como a deputada estadual Renata Souza.

O PSOL irá lançar uma candidatura própria contra Eduardo Paes e o bolsonarismo para marcar posição na política do Rio de Janeiro.

Glauber Braga está enfrentando um processo de cassação na Câmara e pode ficar inelegível por oito anos. Caso o parlamentar seja cassado, ele não poderá disputar as eleições de 2026.

