PL testa Pazuello, ex-ministro da Saúde na pandemia, ao governo do RJ

Após praticamente abandonar a candidatura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, ao governo do Rio de Janeiro, o PL começou a testar um novo nome em pesquisas: o deputado Eduardo Pazuello.

General da reserva e ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Pazuello estreou na política em 2022, quando foi o segundo deputado federal mais votado no estado — apesar de sua desastrosa gestão na pasta durante a pandemia de Covid-19.

Flávio Bolsonaro admitiu estar testando novos nomes ao governo após uma série de desgastes de Bacellar com a política fluminense, em especial com Cláudio Castro. Até mesmo no União Brasil, partido ao qual Bacellar é filiado, o nome dele foi preterido.

Como mostrou a coluna, a sigla também tem testado em pesquisas o nome do prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella.

Castro também começou, cada vez mais, a acenar para Eduardo Paes, que será candidato pelo PSD. Apesar do apoio do PT, Paes disse recentemente que iria caminhar junto a Castro “por amor ao Rio de Janeiro”.