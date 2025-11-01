PL testa Pazuello, ex-ministro da Saúde na pandemia, ao governo do RJ
PL testa nome para sucessor de Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro após enfraquecimento de Rodrigo Bacellar
compartilheSIGA
Após praticamente abandonar a candidatura do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, ao governo do Rio de Janeiro, o PL começou a testar um novo nome em pesquisas: o deputado Eduardo Pazuello.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
General da reserva e ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Pazuello estreou na política em 2022, quando foi o segundo deputado federal mais votado no estado — apesar de sua desastrosa gestão na pasta durante a pandemia de Covid-19.
Flávio Bolsonaro admitiu estar testando novos nomes ao governo após uma série de desgastes de Bacellar com a política fluminense, em especial com Cláudio Castro. Até mesmo no União Brasil, partido ao qual Bacellar é filiado, o nome dele foi preterido.
Como mostrou a coluna, a sigla também tem testado em pesquisas o nome do prefeito de Belford Roxo, Marcio Canella.
Castro também começou, cada vez mais, a acenar para Eduardo Paes, que será candidato pelo PSD. Apesar do apoio do PT, Paes disse recentemente que iria caminhar junto a Castro “por amor ao Rio de Janeiro”.