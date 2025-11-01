Assine
As prioridades de Sergio Moro na CPI do Crime Organizado

Um dos nomes de oposição ao governo titulares da CPI do Crime Organizado, Moro quer atuação técnica

Bruna Lima
01/11/2025 04:01

As prioridades de Sergio Moro na CPI do Crime Organizado

Integrante titular da CPI do Crime Organizado, Sergio Moro irá focar seus requerimentos iniciais em especialistas de segurança pública. A CPI será instalada no Senado na terça-feira, 4.

Inicialmente, Moro quer ouvir lideranças no combate ao crime organizado no país para a comissão conseguir fazer um “diagnóstico do cenário e das dificuldades”.

A intenção na CPI, segundo o senador disse à coluna, é ter uma atuação “técnica” e não política.

A composição do colegiado ficou, em sua maioria, com nomes da oposição como titulares. Além de Moro, estão escalados senadores como Flávio Bolsonaro e Magno Malta.

overflay