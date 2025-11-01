As prioridades de Sergio Moro na CPI do Crime Organizado

Integrante titular da CPI do Crime Organizado, Sergio Moro irá focar seus requerimentos iniciais em especialistas de segurança pública. A CPI será instalada no Senado na terça-feira, 4.

Inicialmente, Moro quer ouvir lideranças no combate ao crime organizado no país para a comissão conseguir fazer um “diagnóstico do cenário e das dificuldades”.

A intenção na CPI, segundo o senador disse à coluna, é ter uma atuação “técnica” e não política.

A composição do colegiado ficou, em sua maioria, com nomes da oposição como titulares. Além de Moro, estão escalados senadores como Flávio Bolsonaro e Magno Malta.