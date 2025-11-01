Mote usado por Lula, soberania seguirá como retórica de governadores contra facções

Depois de ver Lula retomar a popularidade surfando o discurso da soberania nacional contra as sanções e retaliações de Donald Trump, a direita passou a incorporar o mesmo mote após a megaoperação contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, nessa semana.

Para contrapor Lula, governadores de direita seguirão dizendo que a verdadeira ameaça à soberania nacional está nas facções criminosas, que controlam territórios sob centenas de fuzis.

Nos dias que se seguiram à incursão policial nos complexos da Penha e do Alemão, em meio a embate entre o governo do Rio e o governo Lula, Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas já ecoaram publicamente o discurso de soberania versus facções em meio a críticas ao governo Lula.

Segundo aliados de ambos e de outros governadores de direita, a tendência no grupo é que essa retórica persista para explorar o que se considera como fraqueza de Lula e da esquerda: o debate sobre segurança pública.