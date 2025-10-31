Com vídeo apelativo, Nikolas lidera direita nas redes sobre operação com 121 mortos

Nikolas Ferreira liderou com folga, nos últimos dias, o debate da direita sobre a megaoperação da polícia contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28. Com a publicação de um único vídeo, Nikolas teve 43,5 milhões de visualizações em 24 horas nas redes sociais, segundo a agência Ativaweb, com 85% de reações positivas. O deputado concentrou 43% do engajamento digital dos principais influenciadores de direita.

Desde o dia da operação até as 11h desta sexta-feira, 31, a Ativaweb monitorou Facebook, Instagram, X, TikTok e YouTube para acompanhar o desdobramento do debate sobre a ação policial do governo de Cláudio Castro.

O vídeo publicado por Nikolas Ferreira mostrou uma ação criminosa flagrada por câmeras de segurança, em que um assaltante atira em uma vítima na frente de sua filha pequena. O texto disse: “quando você pensar em ter compaixão de criminosos, assista a esse vídeo”.

Em segundo lugar na repercussão dos influenciadores de direita está a deputada Bia Kicis, com 3,4 milhões de visualizações, seguida por Gustavo Gayer, com 608 mil. Eduardo Bolsonaro ficou em quarto lugar, com 590 mil visualizações. Vereador do Rio, Carlos Bolsonaro mobilizou menos que o irmão, 370 mil, e ficou atrás também do deputado Carlos Jordy, com 410 mil.

De acordo com o levantamento, Nikolas Ferreira foi o único com penetração nacional ampla, liderando em quatro das cinco regiões do país. Jordy e Carlos concentraram influência local no Rio de Janeiro, mas sem expansão nacional. Gayer destacou-se no Centro-Oeste. E Bia Kicis manteve público fiel no Distrito Federal e no Norte.

Segundo Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb, “o estudo evidencia que Nikolas domina a linguagem do algoritmo, com curtos vídeos de apelo emocional, estética caseira e gatilhos morais de alto engajamento”. Para ele, a performance do deputado o coloca “como sucessor natural da liderança digital bolsonarista, ampliando o alcance para um público mais jovem e menos ideológico”.