Com Congresso vazio, Pacheco fica em Brasília e gera expectativa de encontro com Lula

Em meio a rumores sobre sua possível indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal), o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) permanece em Brasília nesta sexta-feira, 31, mesmo com o Congresso Nacional sem atividades por causa do ponto facultativo do Dia do Servidor Público — transferido da terça-feira, 28, para esta sexta.

A presença de Pacheco na capital gerou expectativa sobre uma eventual reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja neste sábado, 1º, para Belém. A assessoria do senador afirma que não há previsão de encontro com o presidente. Auxiliares do Palácio do Planalto dizem que a decisão sobre a escolha só será tomada após uma reunião entre Lula e Pacheco, mantendo a indefinição sobre o cenário.

O nome de Pacheco aparece em forte evidência nos bastidores. Ele é poiado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e por uma ala do Supremo. Mesmo assim, o governo segue avaliando outras alternativas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias, é visto como favorito para preencher a vaga deixada pelo ministro Luís Roberto Barroso.