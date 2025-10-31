Assine
As condições e preferências de Haddad nas eleições de SP em 2026

Haddad tem sido cogitado a concorrer ao governo de São Paulo e ao Senado pelo estado no ano que vem

Tatiana Farah
31/10/2025 02:06

Caso seja candidato ao governo de São Paulo em 2026, como se cogita, Fernando Haddad tem algumas condições. Uma delas é retornar ao Ministério da Fazenda se não for eleito — caso, é claro, Lula vença a disputa presidencial.

Haddad tem dito a aliados, no entanto, que prefere concorrer ao Senado. A líderes petistas, o ministro já afirmou que apoiaria a candidatura do colega Márcio França ao governo estadual e que gostaria que a outra candidatura ao Senado fosse de Simone Tebet.

A mudança do domicílio eleitoral de Tebet do Mato Grosso do Sul para São Paulo é um desejo de Lula, disse um dirigente nacional do PT à coluna. Além do endereço, a ministra teria de trocar de partido, já que o MDB deve apoiar Tarcísio de Freitas à reeleição ou o candidato que o governador paulista escolher.

