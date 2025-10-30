Assine
overlay
Início PlatôBr

As previsões de Alcolumbre para as votações do Imposto de Renda e do pacote fiscal

Presidente do Senado disse que deve reunir líderes para discutir os textos aprovados pela Câmara e indicou que a análise pode ocorrer assim que o relatório do IR for apresentado por Renan

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
30/10/2025 16:17

compartilhe

SIGA
x
Ana Clara Copyright
Ana Clara Copyright crédito: Andressa Anholete/Ag?ncia Senad

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quinta-feira, 30, que pretende reunir os líderes partidários na próxima semana para discutir a votação do pacote fiscal e do projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em conversa com jornalistas, Alcolumbre disse que o relator da proposta do IR, senador Renan Calheiros (MDB-AL), deve apresentar o relatório na terça-feira, 4, o que abre caminho para que o texto seja votado no mesmo dia. “Se votar [na comissão], eu voto [no plenário] na mesma hora”, afirmou o presidente.

A reunião de líderes, segundo ele, será convocada por causa das medidas fiscais e do IR. O pacote fiscal foi aprovado pela Câmara na quarta-feira, 29, e incorpora trechos da chamada “medida do corte de gastos”, proposta que o governo busca aprovar antes do fim do ano para reforçar a arrecadação e garantir o cumprimento da meta fiscal.

Alcolumbre também foi questionado sobre a próxima sessão conjunta do Congresso, para análise de vetos presidenciais do novo Licenciamento Ambiental, e respondeu que deverá ocorrer apenas em novembro, “depois do dia 10”, ou seja, após o início da COP30, em Belém.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay