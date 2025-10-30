As previsões de Alcolumbre para as votações do Imposto de Renda e do pacote fiscal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quinta-feira, 30, que pretende reunir os líderes partidários na próxima semana para discutir a votação do pacote fiscal e do projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

Em conversa com jornalistas, Alcolumbre disse que o relator da proposta do IR, senador Renan Calheiros (MDB-AL), deve apresentar o relatório na terça-feira, 4, o que abre caminho para que o texto seja votado no mesmo dia. “Se votar [na comissão], eu voto [no plenário] na mesma hora”, afirmou o presidente.

A reunião de líderes, segundo ele, será convocada por causa das medidas fiscais e do IR. O pacote fiscal foi aprovado pela Câmara na quarta-feira, 29, e incorpora trechos da chamada “medida do corte de gastos”, proposta que o governo busca aprovar antes do fim do ano para reforçar a arrecadação e garantir o cumprimento da meta fiscal.

Alcolumbre também foi questionado sobre a próxima sessão conjunta do Congresso, para análise de vetos presidenciais do novo Licenciamento Ambiental, e respondeu que deverá ocorrer apenas em novembro, “depois do dia 10”, ou seja, após o início da COP30, em Belém.