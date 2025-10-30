PSOL espera que Boulos ajude em filiação de Marina ao partido
Presidente do PSOL aproveitou posse de Guilherme Boulos como ministro de Lula para reforçar convite a Marina Silva
compartilheSIGA
A presidente do PSOL, Paula Coradi, aproveitou a posse de Guilherme Boulos, nessa quarta-feira, 29, para mais uma conversa com Marina Silva. A expectativa é que o novo ministro de Lula ajude a influenciar a agora colega Marina a se filiar ao partido.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ministra do Meio Ambiente confirmou ao partido que decidirá seu futuro em novembro, depois da COP30, como mostrou a coluna. O deputado Ivan Valente, do PSOL paulista, disse que a única certeza até agora é que ela quer disputar o Senado.
Outro partido que corteja Marina Silva é o PSB.