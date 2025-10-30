Líder do governo, Randolfe prevê mais ações policiais violentas até a eleição

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, previu em entrevista à coluna que, com a proximidade das eleições de 2026, haverá novas ações policiais violentas como a megaoperação contra o Comando Vermelho que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, na terça-feira, 28.

“A gente tem que aguardar da extrema-direita, de agora até o ano que vem, outros eventos dessa natureza. Vão fazer ações para tentar disseminar o medo e o terror”, avaliou o senador do PT nessa quarta-feira, 29.

Enquanto Ricardo Lewandowski se reunia com Cláudio Castro para acertar algum caminho de combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro, Randolfe foi bastante crítico ao governador fluminense.

“O que aconteceu no Rio é um fracasso. Primeiro, é uma ação que me parece claramente com objetivo eleitoral. Segundo, é um fracasso da segurança pública, uma ação que resulta em mais de 120 mortos, inclusive policiais, não pode ter sido uma ação bem sucedida, é uma ação que foi atabalhoada”, avaliou.

Randolfe Rodrigues afirmou ainda que “não é crível imaginar que, dentro dessas centenas [de pessoas atingidas], todos eram membros de facção do crime organizado”.

Para o senador, os chefes do crime organizado não estavam na mira da operação policial. “A operação necessária é combater o coração do crime organizado no Brasil, porque o coração do crime organizado no Brasil deve ter ficado rindo daquela operação. O coração do crime organizado não está ali na favela, ele se situa em suas mansões, nos seus carrões”.