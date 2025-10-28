Manuela D’Ávila decidirá em novembro se concorre ao Senado no RS

Ex-deputada federal pelo PCdoB, Manuela D’Ávila vai decidir em novembro se retorna à política. Ela tem recebido convites de partidos de esquerda, mas a aposta mais forte é uma filiação ao PSOL para que concorra ao Senado em 2026 no Rio Grande do Sul.

Oficialmente, Manuela não tem se manifestado sobre os convites, mas as conversas prosseguem.

Depois de 23 anos no PCdoB, a ex-deputada se desfiliou do partido no ano passado, mas já havia saído da cena política, acossada por uma intensa campanha de violência política com viés de gênero.

Manuela foi candidata a vice-presidente na chapa com Fernando Haddad, em 2018. Com seu nome alçado à esfera nacional e ante uma campanha belicosa com Jair Bolsonaro, ela relatou a escalada de ameaças e ofensas nas redes sociais, que atingiram sua família.

Manuela D’Ávila atualmente preside o instituto E Se Fosse Você, que combate e denuncia os ataques a mulheres que exercem atividade política.