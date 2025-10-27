‘Deixa eu chegar’, diz Lula sobre indicação ao STF
Presidente evitou falar sobre a escolha do sucessor de Luís Roberto Barroso na Suprema Corte
KUALA LUMPUR – Pouco antes de deixar o hotel na capital da Malásia para embarcar rumo ao Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitou falar sobre a indicação que fará para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF.
“Deixa eu chegar”, disse o presidente ao ser perguntado ao ser perguntado sobre o assunto antes de seguir para o aeroporto na manhã desta terça-feira, 28, na Ásia, noite de segunda no Brasil.
Assim como fez na vinda, o presidente e sua comitiva farão uma escala em Joanesburgo, na África do Sul, para abastecimento do avião que utiliza na viagem, um Airbus A330 da Força Aérea Brasileira.
O Palácio do Planalto avalia como positiva a viagem de Lula ao sudeste asiático, que incluiu visitas à Indonésia e à Malásia, onde ele encontrou o presidente americano Donald Trump.