Drops da semana: Brasil e EUA negociam tarifas e Câmara faz esforço concentrado
Depois do encontro entre Lula e Trump, equipes dos dois governos estabelecem cronograma de reuniões para discutir revisão de taxas de importação impostas pelos Estados Unidos, Planalto tenta aprovar no Congresso medidas para tapar rombo nas contas, Supremo aguarda indicação de substituto de Barroso e termina o prazo para apresentação de embargos de declaração de Bolsonaro
compartilheSIGA
Representantes do Brasil e dos Estados Unidos começam a cumprir esta semana o cronograma de reuniões para as negociações sobre a revisão do tarifaço. O encontro na Malásia entre Lula e Donald Trump no domingo, 26, destravou as conversas diplomáticas e comerciais dos dois países. Os resultados concretos da reaproximação vão depender do desenrolar das conversas técnicas encaminhadas pelos dois governos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Lula tem a expectativa de que um acordo sobre o fim do tarifaço seja feito em “poucos dias”, segundo disse em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 27. Antes de deixar a Malásia, Trump elogiou a reunião com o presidente brasileiro, mas deixou em dúvida se haverá entendimento. “Vamos ver”, disse o americano.
No Brasil, o encontro entre Lula e Trump repercute positivamente no setor produtivo e tem também consequências políticas. O ambiente amigável da conversa em Kuala Lumpur enfraquece, pelo menos no primeiro momento, as pressões dos aliados de Jair Bolsonaro sobre o Congresso e o STF pela reversão da condenação do ex-presidente.
Embora tenha feito referências elogiosas a Bolsonaro em uma entrevista ao lado de Lula, Trump não estabeleceu qualquer relação entre as negociações das tarifas e o processo da trama golpista. Também para jornalistas, o petista afirmou que o americano sabe que o ex-presidente “faz parte do passado”.
O esforço concentrado convocado por Hugo Motta
A menos de dois meses do fim do ano, o governo ainda não tem soluções para fechar as contas de 2025 e equilibrar o orçamento de 2026. O Planalto negocia com o Congresso nesta semana a aprovação de propostas que cubram as receitas previstas na MP 1303, derrubada pela Câmara. O encaminhamento da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do ano que vem.
Para obter as receitas, a equipe econômica espera contar com o esforço concentrado prometido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) para votar os projetos que tratam dos “devedores contumazes” e da revisão de incentivos fiscais.
Sem votos para aprovar suas propostas, o governo busca apoio de setores do Centrão que não estejam automaticamente alinhados com a oposição. As conversas incluem a revisão de demissões de ocupantes de cargos federais indicados por partidos que não votaram a favor da MP 1303.
Continua expectativa sobre indicação para o STF
Com a volta de Lula da Ásia, a expectativa em Brasília é que a indicação do substituto do ministro Luís Roberto Barroso no STF. O presidente disse, antes de embarcar para a viagem, que pretende conversar com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) antes de anunciar a decisão.
O favorito para a vaga é o advogado-geral da União, Jorge Messias, mas Pacheco também é candidato e tem apoio do presidente do Supremo, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e de uma ala do STF. Messias é o nome preferido de parte do PT e de segmentos dos evangélicos.
Termina prazo das defesas de Bolsonaro
Nesta segunda-feira, 27, termina o prazo para recursos das defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados do “núcleo” da trama golpista. Os embargos de declaração, quando julgados, podem afastar pontos obscuros da decisão, mas não mudam a pena de Bolsonaro. Outros recursos, embargos infringentes, com prazo de quinze dias, e podem alterar os anos de punição.