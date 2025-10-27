Comissão da Câmara aprova criação de cadastro nacional para ‘torcedores violentos’

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou, na terça-feira, 21, um projeto de lei para criar um cadastro nacional de “torcedores violentos”.

A proposta, de autoria do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, prevê a proibição de torcedores considerados violentos em qualquer evento esportivo.

O Cadastro Nacional de Torcedores Violentos poderia até proibir a entrada em estádios de integrantes de torcidas organizadas condenadas pela Justiça Desportiva, mesmo que o indivíduo não tenha sido alvo de qualquer processo.

O cadastro, segundo a proposta, seria administrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

O projeto, agora, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e tem tramitação terminativa. Ou seja, se aprovado, não precisará ir para o plenário da Câmara e seguirá para o Senado.