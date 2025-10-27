Assine
overlay
Início PlatôBr

Comissão da Câmara aprova criação de cadastro nacional para ‘torcedores violentos’

Projeto aprovado na Comissão de Segurança da Câmara prevê proibir torcedores violentos de frequentarem eventos esportivos

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/10/2025 09:10

compartilhe

SIGA
x
Comissão da Câmara aprova criação de cadastro nacional para ‘torcedores violentos’
Comissão da Câmara aprova criação de cadastro nacional para ‘torcedores violentos’ crédito: Platobr Politica

A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou, na terça-feira, 21, um projeto de lei para criar um cadastro nacional de “torcedores violentos”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A proposta, de autoria do deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, prevê a proibição de torcedores considerados violentos em qualquer evento esportivo.

O Cadastro Nacional de Torcedores Violentos poderia até proibir a entrada em estádios de integrantes de torcidas organizadas condenadas pela Justiça Desportiva, mesmo que o indivíduo não tenha sido alvo de qualquer processo.

O cadastro, segundo a proposta, seria administrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça.

O projeto, agora, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e tem tramitação terminativa. Ou seja, se aprovado, não precisará ir para o plenário da Câmara e seguirá para o Senado.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay