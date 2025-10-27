Lentamente, expectativas de inflação caem até 2028

As expectativas de inflação apuradas pela Boletim Focus, do Banco Central (BC), registraram queda nesta segunda-feira, 27, para os anos de 2025, 2026, 2027 e 2028.

A mediana das projeções dos analistas consultados pela autoridade monetária mostrou que a projeção para o Índice de Preços ao consumidor Amplo (IPCA) de 2025 diminuiu de 4,70% para 4,56%, acima do teto de meta de 4,5%.

Para o próximo ano, a mediana passou de de 4,28% para 4,27%. Para 2027, a expectativa passou de 3,83% para 3,82%. E para 2028, a projeção passou de 3,60% para 3,54%.

A queda nas estimativas do mercado é um sinal positivo para o BC, mas os dados mostram que as projeções caem a passos lentos e ainda estão longe da meta de 3% perseguida pela autoridade monetária.