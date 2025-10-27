Toffoli mantém posição sobre encerrar ações contra Campos Neto na Comissão de Ética

Dias Toffoli manteve sua posição pelo encerramento de três procedimentos administrativos da Comissão de Ética Pública (CEP) da Presidência da República contra Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. Toffoli havia mandado trancar as ações da CEP contra Campos Neto em setembro de 2024.

O ministro foi o primeiro a votar no julgamento de um recurso da AGU que tenta reverter essa decisão. A Segunda Turma do STF analisa o agravo União em sessão virtual, iniciada na sexta-feira, 24. Também vão participar do julgamento, que se encerra em 3 de novembro, Gilmar Mendes, Luiz Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques.

Para Dias Toffoli, o recurso da AGU “contém apenas argumentos incapazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos”.

Os processos da Comissão de Ética contra Campos Neto, que Toffoli trancou, tratavam de supostos conflitos de interesses e benefícios ilícitos enquanto ele foi presidente do BC, por ser dono de uma offshore no Panamá, paraíso fiscal.

Mesmo com Roberto Campos Neto fora da autarquia desde janeiro, a CEP ainda poderia aplicar a ele uma punição de censura ética. O ex-chefe do Banco Central é executivo do Nubank desde julho.

A existência da offshore de Roberto Campos Neto foi revelada em outubro de 2021 no Pandora Papers, conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) com participação da coluna. A reportagem também revelou uma offshore do então ministro da Economia, Paulo Guedes.

Campos Neto criou a offshore Cor Assets em 2004, com um capital de US$ 1,09 milhão, e continuou como controlador dela quando assumiu o BC, em fevereiro de 2019. Ele só fechou a offshore em outubro de 2020, ou seja, permaneceu por 22 meses como presidente da autarquia e dono da conta. O ex-presidente do Banco Central alegou que a empresa foi declarada e não houve ilegalidade.

Em sua decisão, em setembro de 2024, Toffoli deu razão aos argumentos da defesa de Campos Neto no sentido de que a PGR já havia analisado uma notícia de fato contra ele a respeito do caso da offshore e se manifestado pelo arquivamento.

Representando a União, a AGU recorreu ainda em setembro de 2024 e pediu a revisão da decisão de Toffoli. O recurso alegou que há independência entre as esferas criminal e administrativa. Deste modo, ao contrário do que decidiu Toffoli, a manifestação da PGR não poderia impactar as ações da Comissão de Ética Pública — o que só ocorreria caso houvesse uma sentença de absolvição no caso.

A AGU afirmou no recurso que “há fatos que podem não se constituir infrações penais, mas serem consideradas infrações disciplinares ou, ainda, atitudes antiéticas — como é o caso dos autos — passíveis de responsabilização pelas respectivas esferas. Vale dizer, ainda que determinadas condutas não sejam consideradas crimes, elas ainda podem repercutir em outras searas, daí a relevância da independência entre as instâncias”.