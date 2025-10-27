Dirigente do PSOL, mulher de Boulos deve concorrer à Câmara

A advogada Natalia Szermeta, mulher de Guilherme Boulos, deve estrear nas urnas na eleição de 2026. Uma das lideranças do MTST, assim como o marido, Natalia é secretária nacional de organização do PSOL. A ideia é que ela dispute uma vaga na Câmara pela legenda.

Tanto o partido como o MTST têm discutido alternativas para que Natalia herde o eleitorado de Boulos, eleito em 2022 com mais de um milhão de votos em São Paulo, maior votação à Câmara no estado.

Natalia começou a militar no MTST em 2005. Foi lá que conheceu Guilherme Boulos. Os dois estão juntos desde 2009 e têm duas filhas adolescentes.

Já o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência ainda não descartou concorrer ao Senado em 2026, embora tenha dito nos últimos dias que não pretende deixar o governo para se candidatar.