‘Straight shooter’: o sentido da expressão usada por Trump ao falar de Bolsonaro
Americano disse que sempre gostou do ex-presidente brasileiro, mas deixou dúvida sobre o sentimento atual ao falar no tempo passado
Um dos pontos altos da entrevista coletiva concedida pelos dois presidentes antes do encontro aconteceu quando Donald Trump foi perguntado pelo PlatôBR sobre seu sentimento em relação a Jair Bolsonaro. “Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que é um cara franco ( “straight shooter”), mas ele já passou por muita coisa, já passou por muita coisa”, respondeu o americano, diante de Lula.
Esse trecho foi bastante comemorado pelos seguidores de Bolsonaro. A expressão “straight shooter” pode ser usada para definir uma pessoa franca, confiável, íntegra ou honesta. Pela relação de proximidade que estabeleceu com Bolsonaro, depreende-se portanto que Trump confirma a impressão positiva que teve do ex-presidente.
Mas, ao falar no tempo passado (“sempre achei” e “ele já passou”), o americano deixou uma dúvida sobre a opinião atual que tem em relação a Bolsonaro. Na sequência da entrevista, ao ser questionado se a situação do ex-presidente seria tratada na reunião com Lula, ele demonstrou que não tinha interesse em responder a outras perguntas sobre o assunto: “Não é da sua conta”, disse.