‘Straight shooter’: o sentido da expressão usada por Trump ao falar de Bolsonaro

Americano disse que sempre gostou do ex-presidente brasileiro, mas deixou dúvida sobre o sentimento atual ao falar no tempo passado

26/10/2025 16:52

Um dos pontos altos da entrevista coletiva concedida pelos dois presidentes antes do encontro aconteceu quando Donald Trump foi perguntado pelo PlatôBR sobre seu sentimento em relação a Jair Bolsonaro. “Sempre gostei dele. Me sinto muito mal pelo que aconteceu com ele. Sempre achei que é um cara franco ( “straight shooter”), mas ele já passou por muita coisa, já passou por muita coisa”, respondeu o americano, diante de Lula.

Esse trecho foi bastante comemorado pelos seguidores de Bolsonaro. A expressão “straight shooter” pode ser usada para definir uma pessoa franca, confiável, íntegra ou honesta. Pela relação de proximidade que estabeleceu com Bolsonaro, depreende-se portanto que Trump confirma a impressão positiva que teve do ex-presidente.

Mas, ao falar no tempo passado (“sempre achei” e “ele já passou”), o americano deixou uma dúvida sobre a opinião atual que tem em relação a Bolsonaro. Na sequência da entrevista, ao ser questionado se a situação do ex-presidente seria tratada na reunião com Lula, ele demonstrou que não tinha interesse em responder a outras perguntas sobre o assunto: “Não é da sua conta”, disse.

reportagem

Busca



