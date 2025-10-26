Reações ao encontro entre Lula e Trump: CNI vê avanço e Eduardo Bolsonaro ironiza

O encontro entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na Malása neste domingo, 26, provocou reações positivas no meio político e empresarial. A CNI (Confederação Nacional da Indústria) classificou a reunião como um “avanço concreto” nas negociações sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

A entidade avaliou o diálogo entre os dois líderes como um passo relevante para reverter as tarifas. “O anúncio do início das negociações sobre o tarifaço, com disposição real das duas partes para alcançar um acordo, é um passo relevante. Acreditamos que teremos uma solução que vai devolver previsibilidade e competitividade às exportações brasileiras, fortalecendo a indústria e o emprego no país”, afirmou o presidente da confederação, Ricardo Alban.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão Temporária Externa para Interlocução sobre Relações Econômicas Brasil–EUA, avaliou que o entendimento entre Lula e Trump “marca um ponto de inflexão importante no fortalecimento das relações bilaterais”. Segundo ele, o Senado tem atuado “com equilíbrio e foco no interesse nacional” para apoiar a reaproximação entre os dois países.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), foi na mesma linha. “Cumprimento os presidentes Lula e Donald Trump pelo importante encontro de hoje. Fico feliz em ver que o diálogo e a diplomacia voltam a ocupar o centro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Quando líderes escolhem conversar, a História agradece”, escreveu nas redes sociais.

Governo comemora

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, destacou o caráter positivo do encontro. “Esse é mais um passo nas negociações entre os países: a retirada do tarifaço e da Lei Magnitsky contra o Brasil e cidadãos brasileiros foram algumas das pautas da reunião”, afirmou. Em sua opinião, Lula deixou claro que “não havia assunto proibido” e que o saldo da conversa foi “muito positivo”.

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), também comemorou o diálogo. “As negociações sobre o tarifaço têm avançado, e o tom da conversa foi de respeito e cooperação. O presidente Lula mostrou, mais uma vez, por que é um dos maiores estadistas do nosso tempo, sempre aberto ao diálogo, mas extremamente firme na defesa da nossa soberania e do povo brasileiro”, afirmou.

O vídeo de Eduardo

As críticas mais explícitas nas primeiras horas depois do encontro foram feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Em vídeo publicado nas redes sociais, ele compartilhou um trecho em que Trump elogia seu pai. “Eu sempre gostei dele [Bolsonaro]… Eu me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas”, disse o americano, antes do início oficial da reunião. O deputado comentou: “Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?”.