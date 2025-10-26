O encontro de Lula e Trump bombando nas redes

Em menos de duas horas, o encontro entre Lula e Donald Trump na Malásia repercutiu nas redes sociais com 3.565.102 menções. O Instagram dominou as interações, com 70%. De acordo com a Ativaweb, agência de inteligência digital, o sentimento detectado nas mensagens foi equilibrado, com 44,4% de menções positivas e 41,3% negativas. Cerca de 14,3% das interações foram neutras.

Os termos mais citados entre as 7h e 9h foram Lula, Trump, Brasil, EUA, diplomacia, soberania, estadista, Bolsonaro, fake news, tarifas, acordo, economia, reaproximação, política externa, liderança, patriota, China, comércio, confiança, boato, mídia.

“Palavras positivas se concentraram em liderança, respeito, estadista e Brasil de volta. As negativas enfatizaram farsa, manipulação e fake news. Os termos neutros, como tarifas, EUA e negociação, reforçam o caráter jornalístico e econômico de parte do debate”, afirmou o fundador da Ativaweb, o cientista de dados Alek Maracajá.

Na avaliação da agência digital, o encontro entre Lula e Trump se consolidou como um dos episódios diplomáticos mais relevantes do semestre no ambiente digital. Teve repercussão internacional: Brasil (84,3%), Estados Unidos (9,1%), Portugal (3,2%) e Argentina (2,4%). Nos Estados Unidos, os debates se concentraram em perfis ligados ao trumpismo e na mídia conservadora, destacando o gesto como “sinal de pragmatismo político”. Em Portugal e Argentina, o tom foi mais analítico, com foco na volta do Brasil ao protagonismo diplomático.

A análise da Ativaweb confirmou que a diplomacia brasileira voltou a ser tema central nas redes, com indicadores de engajamento superiores a outras agendas políticas recentes. “Mesmo com divergências de percepção, a convergência digital revelou algo incomum: a capacidade de um evento político gerar diálogo entre bolhas distintas. O algoritmo registrou o que a diplomacia ensaiou: entre o pragmatismo de Trump e a retórica de Lula, nasceu uma nova rodada de influência global”, disse Maracajá.

O estudo ainda está em evolução, uma vez que o tema tende a crescer significativamente ao longo do dia.