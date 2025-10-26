Os dois partidos que protagonizam disputa por filiação de Marina para 2026

Marina Silva está sendo disputada ferrenhamente por PSB e PSOL para as eleições de 2026. Os dois partidos querem que ela seja candidata ao Senado em São Paulo, estado pelo qual foi eleita deputada federal em 2022. Se a ministra ainda não se decidiu, certo é que deixará a Rede, legenda que ajudou a fundar.

A presidente do PSOL, Paula Coradi, vai esperar apenas a realização da COP30, de 10 a 21 de novembro, para ter uma conversa definitiva com Marina e reiterar o convite para que ela concorra ao Senado. A ministra, no momento, está mergulhada no evento, que marcará sua gestão no governo.

O PSB também já estendeu o tapete vermelho para Marina. Sua eventual candidatura em São Paulo tem apoio de Lula e dos petistas, não importa se por PSB ou PSOL.