Assine
overlay
Início PlatôBr

Os dois partidos que protagonizam disputa por filiação de Marina para 2026

Destino partidário de Marina deve ganhar contornos mais concretos após a COP30

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
26/10/2025 02:03

compartilhe

SIGA
x
Os dois partidos que protagonizam disputa por filiação de Marina para 2026
Os dois partidos que protagonizam disputa por filiação de Marina para 2026 crédito: Platobr Politica

Marina Silva está sendo disputada ferrenhamente por PSB e PSOL para as eleições de 2026. Os dois partidos querem que ela seja candidata ao Senado em São Paulo, estado pelo qual foi eleita deputada federal em 2022. Se a ministra ainda não se decidiu, certo é que deixará a Rede, legenda que ajudou a fundar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A presidente do PSOL, Paula Coradi, vai esperar apenas a realização da COP30, de 10 a 21 de novembro, para ter uma conversa definitiva com Marina e reiterar o convite para que ela concorra ao Senado. A ministra, no momento, está mergulhada no evento, que marcará sua gestão no governo.

O PSB também já estendeu o tapete vermelho para Marina. Sua eventual candidatura em São Paulo tem apoio de Lula e dos petistas, não importa se por PSB ou PSOL.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay