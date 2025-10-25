Um dos motivos para Bolsonaro ainda não ter escolhido um nome para 2026
Aliados de Bolsonaro avaliam que ex-presidente tenta prolongar protagonismo político
Um dos motivos para Jair Bolsonaro ainda não ter escolhido um nome para 2026, ou sequer sinalizado grandes preferências, é a necessidade de se manter no protagonismo político por mais algum tempo, avaliam aliados.
Integrantes do PL consideram que, mesmo que o escolhido seja considerado “o candidato do Bolsonaro”, o ex-presidente deixaria de ser o centro das articulações políticas assim que ungisse alguém. As atenções e negociações se voltariam para o indicado.
Além disso, aliados de Bolsonaro avaliam que a escolha de um nome antes da definição do futuro político de Eduardo Bolsonaro deixar o deputado “ao relento” em seu autoexílio nos Estados Unidos.