Um dos motivos para Bolsonaro ainda não ter escolhido um nome para 2026

Um dos motivos para Jair Bolsonaro ainda não ter escolhido um nome para 2026, ou sequer sinalizado grandes preferências, é a necessidade de se manter no protagonismo político por mais algum tempo, avaliam aliados.

Integrantes do PL consideram que, mesmo que o escolhido seja considerado “o candidato do Bolsonaro”, o ex-presidente deixaria de ser o centro das articulações políticas assim que ungisse alguém. As atenções e negociações se voltariam para o indicado.

Além disso, aliados de Bolsonaro avaliam que a escolha de um nome antes da definição do futuro político de Eduardo Bolsonaro deixar o deputado “ao relento” em seu autoexílio nos Estados Unidos.