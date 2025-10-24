Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara

Blindado no Conselho de Ética da Câmara, que arquivou um pedido de cassação do seu mandato, Eduardo Bolsonaro já faltou, sem justificativa, a 38 das 53 sessões deliberativas da Casa neste ano. Isso corresponde a 71,7% do total. O deputado sequer tem entrado nas sessões virtuais para votar.

A Constituição prevê que um deputado federal deve ser cassado no caso de ausência em um terço das sessões ordinárias durante o ano legislativo. A análise de cassação não passa pelo Conselho de Ética, mas pela mesa diretora da Câmara.

Uma eventual perda do mandato de Eduardo por faltas, no entanto, só seria considerada em março do ano que vem, quando o comando da Casa vai analisar a folha de presença dos parlamentares no exercício de 2025.

Enquanto isso, o PT apelou a Hugo Motta para que o pedido de cassação de Eduardo, arquivado pelo Conselho, seja levado à votação em plenário.