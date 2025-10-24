Assine
overlay
Início PlatôBr

Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara

Dos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro sequer participa das sessões remotas da Casa

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
24/10/2025 12:03

compartilhe

SIGA
x
Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara
Liberado pelo Conselho de Ética, Eduardo já faltou a 72% das sessões da Câmara crédito: Platobr Politica

Blindado no Conselho de Ética da Câmara, que arquivou um pedido de cassação do seu mandato, Eduardo Bolsonaro já faltou, sem justificativa, a 38 das 53 sessões deliberativas da Casa neste ano. Isso corresponde a 71,7% do total. O deputado sequer tem entrado nas sessões virtuais para votar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A Constituição prevê que um deputado federal deve ser cassado no caso de ausência em um terço das sessões ordinárias durante o ano legislativo. A análise de cassação não passa pelo Conselho de Ética, mas pela mesa diretora da Câmara.

Uma eventual perda do mandato de Eduardo por faltas, no entanto, só seria considerada em março do ano que vem, quando o comando da Casa vai analisar a folha de presença dos parlamentares no exercício de 2025.

Enquanto isso, o PT apelou a Hugo Motta para que o pedido de cassação de Eduardo, arquivado pelo Conselho, seja levado à votação em plenário.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay