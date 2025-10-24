Volta de Ciro Gomes ao PSDB ‘tem propósito’, diz tucano histórico

O retorno de Ciro Gomes ao PSDB tem gerado discórdia no sempre intranquilo ninho tucano. A coluna revelou nessa quinta-feira, 23, que o ex-ministro Eduardo Jorge Caldas Pereira pediu ao partido a impugnação da filiação. Mas, para outro tucano histórico, o ex-deputado e ex-senador paulista José Aníbal, Ciro é bem-vindo ao partido.

“Tenho muita estima pelo Eduardo Jorge, mas vou discordar. A política tem isso, das voltas que ela dá. Ciro Gomes foi muito importante durante o Plano Real, quando foi ministro “, disse o tucano. “O ingresso do Ciro tem um propósito. A candidatura dele deve ser forte no Ceará”, completou Aníbal, referindo-se à possível empreitada eleitoral do ex-ministro em 2026.

José Aníbal foi convidado esta semana por Aécio Neves, que assume o comando do partido em novembro, para dirigir a seção paulista do Instituto Teotônio Vilela.

À coluna, o ex-deputado não escondeu seu desapreço por uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas à Presidência.

“Tarcísio não tem condições de ser nem governador de São Paulo, quanto mais presidente. Nesses últimos 60 dias, ele parece uma biruta de aeroporto. Muda com o vento e sua posição não se sustenta”, afirmou.