No Congresso, corte de gasto deve avançar com mais rapidez do que aumento de impostos

Líderes governistas do Congresso já esperam resistência da oposição e dos partidos de centro para aprovar o projeto lei que prevê aumento de alíquotas sobre bets, fintechs e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Por outro lado, a expectativa é que as medidas destinadas a reduzir despesas públicas tramitem de forma mais rápida, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem.

Integrantes da base aliada buscam agilizar a aprovação do pacote fiscal proposto pela equipe econômica, mas temem que o projeto que aumenta impostos emperre na Câmara diante do lobby das fintechs e das empresas de apostas, como ocorreu na votação da MP 1.303, que também tributava aplicações financeiras e perdeu validade.

Segundo líderes consultados pelo PlatôBR, a postura de resistência das bancadas ligadas aos setores financeiro e de apostas é firme, e não há sinais de concessões até o momento.