No Congresso, corte de gasto deve avançar com mais rapidez do que aumento de impostos
Parlamentares da base governista esperam dificuldades na tramitação das medidas que elevam tributos, mas são otimistas quanto às propostas de redução de despesas
Líderes governistas do Congresso já esperam resistência da oposição e dos partidos de centro para aprovar o projeto lei que prevê aumento de alíquotas sobre bets, fintechs e JCP (Juros sobre Capital Próprio). Por outro lado, a expectativa é que as medidas destinadas a reduzir despesas públicas tramitem de forma mais rápida, segundo parlamentares ouvidos pela reportagem.
Integrantes da base aliada buscam agilizar a aprovação do pacote fiscal proposto pela equipe econômica, mas temem que o projeto que aumenta impostos emperre na Câmara diante do lobby das fintechs e das empresas de apostas, como ocorreu na votação da MP 1.303, que também tributava aplicações financeiras e perdeu validade.
Segundo líderes consultados pelo PlatôBR, a postura de resistência das bancadas ligadas aos setores financeiro e de apostas é firme, e não há sinais de concessões até o momento.