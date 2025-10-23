Ex-ministro de FHC quer barrar filiação de Ciro Gomes ao PSDB

Oficializada nessa quarta-feira, 22, a filiação de Ciro Gomes ao PSDB está sendo questionada por Eduardo Jorge Pereira, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso. Pereira quer barrar a entrada de Ciro no partido.

O ex-ministro vai enviar ao diretório do PSDB no Ceará uma impugnação à filiação de Ciro Gomes.

Eduardo Jorge afirmou no texto que a volta de Ciro à legenda feriu o estatuto tucano em três pontos. O documento atribui a ele “conduta pessoal indecorosa” em diversas ocasiões; hostilidades públicas ao PSDB e a lideranças do partido, como o próprio FHC; e incompatibilidade com os princípios e o programa da legenda.

Eduardo Jorge e Ciro têm um passado. O agora neotucano foi processado pelo ex-ministro por tê-lo chamado de corrupto em 2000. Ciro chegou a ser condenado na Justiça do Distrito Federal a pagar uma indenização de R$ 30 mil a Eduardo Jorge em 2009.

O ex-ministro quer que o PSDB abra um processo disciplinar interno para analisar suas alegações e que, ao final dele, Ciro Gomes não tenha a filiação homologada.

“Trata-se de fato inadmissível para qualquer tucano que tenha respeito pela história desse partido e da atuação nefasta do Ciro com relação a nossos lideres históricos — como Fernando Henrique e José Serra”, escreveu Eduardo Jorge em mensagem enviada a correligionários.