Assine
overlay
Início PlatôBr

Ex-ministro de FHC quer barrar filiação de Ciro Gomes ao PSDB

Desafeto de Ciro, Eduardo Jorge Pereira alegou que volta dele ao PSDB fere estatuto do partido e é 'inadmissível'

Publicidade
Carregando...
Guilherme Amado
Guilherme Amado
Repórter
23/10/2025 09:13

compartilhe

SIGA
x
Ex-ministro de FHC quer barrar filiação de Ciro Gomes ao PSDB
Ex-ministro de FHC quer barrar filiação de Ciro Gomes ao PSDB crédito: Platobr Politica

Oficializada nessa quarta-feira, 22, a filiação de Ciro Gomes ao PSDB está sendo questionada por Eduardo Jorge Pereira, ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso. Pereira quer barrar a entrada de Ciro no partido.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ex-ministro vai enviar ao diretório do PSDB no Ceará uma impugnação à filiação de Ciro Gomes.

Eduardo Jorge afirmou no texto que a volta de Ciro à legenda feriu o estatuto tucano em três pontos. O documento atribui a ele “conduta pessoal indecorosa” em diversas ocasiões; hostilidades públicas ao PSDB e a lideranças do partido, como o próprio FHC; e incompatibilidade com os princípios e o programa da legenda.

Eduardo Jorge e Ciro têm um passado. O agora neotucano foi processado pelo ex-ministro por tê-lo chamado de corrupto em 2000. Ciro chegou a ser condenado na Justiça do Distrito Federal a pagar uma indenização de R$ 30 mil a Eduardo Jorge em 2009.

O ex-ministro quer que o PSDB abra um processo disciplinar interno para analisar suas alegações e que, ao final dele, Ciro Gomes não tenha a filiação homologada.

“Trata-se de fato inadmissível para qualquer tucano que tenha respeito pela história desse partido e da atuação nefasta do Ciro com relação a nossos lideres históricos — como Fernando Henrique e José Serra”, escreveu Eduardo Jorge em mensagem enviada a correligionários.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay