Assine
overlay
Início PlatôBr

A nova estratégia do governo no Congresso para ‘tapar’ o rombo nas contas públicas

Equipe econômica avalia alternativas para elevar arrecadação e cortar despesas para fechar o orçamento do próximo ano

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa e Antonio Temóteo
Rafaela Rosa e Antonio Temóteo
Repórter
23/10/2025 00:33

compartilhe

SIGA
x
A nova estratégia do governo no Congresso para ‘tapar’ o rombo nas contas públicas
A nova estratégia do governo no Congresso para ‘tapar’ o rombo nas contas públicas crédito: Platobr Politica

O governo quer incorporar ao projeto de lei que pretende tornar crime hediondo a adulteração de bebidas, relatado pelo deputado Kiko Celeguim (PT-SP), duas propostas que faziam parte da medida provisória nº 1.303, que tributava aplicações financeiras e caducou, para garantir recursos e fechar o orçamento de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ideia é que os trechos que restringem a compensação tributária e que endurecem as regras para a concessão do seguro defeso sejam incorporados ao parecer do petista. Em entrevista ao PlatôBR, Celeguim afirmou que está em conversas com o governo sobre essa possibilidade de junção dos textos. Segundo ele, esse tema estará na pauta da reunião de líderes desta quinta-feira, 23. 

“Estamos discutindo isso [incorporar ao relatório trechos da MP que caducou]. Ainda não está fechado. O governo ficou de apresentar alternativas. Existe sim essa conversa e essa possibilidade caso o governo não encontre outra alternativa”, afirmou o deputado. “A gente conhece bem o texto porque era importante ser aprovado no Congresso por meio da medida provisória. E precisamos dar uma solução para a questão orçamentária. Precisamos medir o clima com os líderes sobre essa possibilidade. Isso será debatido na reunião de líderes”, acrescentou. 

Celeguim ainda afirmou que pretende apresentar o relatório final, com a possível incorporação das medidas fiscais, na próxima sexta-feira, 24. 

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay