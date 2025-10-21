Filme sobre Jair Bolsonaro inicia filmagens em São Paulo

O filme “Dark horse” (“O azarão”), ficção sobre Jair Bolsonaro, começou suas filmagens nessa segunda-feira, 20, em São Paulo. Dirigido pelo americano Cyrus Nowrasteh, conhecido pela obra ligada ao conservadorismo, o filme tem o roteiro baseado em um texto do deputado Mario Frias, do PL de São Paulo, intitulado “Capitão do povo”.

A coluna teve acesso às coordenadas de algumas das primeiras gravações, em um hospital na capital paulista, que mostram quais atores vão interpretar os filhos do ex-presidente (veja fotos abaixo). Carlos Bolsonaro será vivido pelo brasileiro Sergio Barreto; Eduardo Bolsonaro, pelo americano Eddie Finlay; e Flávio Bolsonaro, pelo brasileiro Marcus Ornellas.

O roteiro se passa em 2018 e gira em torno da facada que Bolsonaro sofreu durante a campanha presidencial, em Juiz de Fora (MG).

O texto traz um Bolsonaro heroico — com direito a flashbacks de uma fictícia atuação sua combatendo o tráfico nos anos 1980, como militar do Exército — e que se tornou alvo de uma conspiração da esquerda e de criminosos para eliminá-lo. Uma versão do roteiro a que a coluna teve acesso inclui outras fictícias tentativas de assassinato de Bolsonaro, durante sua internação no hospital na cidade mineira.

Além de Carlos, Eduardo e Flávio, o filme terá personagens para Michelle Bolsonaro e Laura, filha mais nova do ex-presidente. O personagem que o esfaqueou, alusão a Adélio Bispo, se chama… Aurélio Barba.