O que aliados de Tarcísio pensam da candidatura de Caiado
Entorno do governador paulista avalia que Caiado pode ajudar em sua campanha
Tarcísio de Freitas já sinalizou para os partidos de direita que quer ser o candidato de consenso na eleição do próximo ano, mas seus aliados avaliam que a candidatura já anunciada de Ronaldo Caiado, do União Brasil, pode dar uma mãozinha ao governador paulista.
O motivo é simples: Caiado tem um tom mais agressivo para os debates. Assim, para esses aliados, o goiano bateria em Lula e quem faturaria com o desgaste seria Tarcísio, que tem pouca experiência em embates de campanha e não tem o estilo incisivo de Caiado.
Resta saber se Ronaldo Caiado aceitaria o papel de linha auxiliar do governador paulista.