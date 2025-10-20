Assine
O que aliados de Tarcísio pensam da candidatura de Caiado

Entorno do governador paulista avalia que Caiado pode ajudar em sua campanha

Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
20/10/2025 16:15

Tarcísio de Freitas já sinalizou para os partidos de direita que quer ser o candidato de consenso na eleição do próximo ano, mas seus aliados avaliam que a candidatura já anunciada de Ronaldo Caiado, do União Brasil, pode dar uma mãozinha ao governador paulista.

O motivo é simples: Caiado tem um tom mais agressivo para os debates. Assim, para esses aliados, o goiano bateria em Lula e quem faturaria com o desgaste seria Tarcísio, que tem pouca experiência em embates de campanha e não tem o estilo incisivo de Caiado.

Resta saber se Ronaldo Caiado aceitaria o papel de linha auxiliar do governador paulista.

