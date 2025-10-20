Assine
Livro desvenda bastidores do Marco Legal dos Games e das demissões do setor

Jornalista Pedro Zambarda escreve livro sobre como foi firmada a política de games no país em 2024

Guilherme Amado e Tatiana Farah
20/10/2025 15:07

O jornalista Pedro Zambarda lança no sábado, 25, “Videogame crash: do Marco Legal dos Games às demissões em massa”, livro em que reúne depoimentos sobre os bastidores do marco legal do setor, aprovado no ano passado. 

Além de regulamentar a indústria de games, o movimento que se deu foi o de separar o que é jogo do que é aposta. Uma discussão importante em tempos de tigrinhos e afins. 

O livro mostra como parlamentares como a senadora Leila Barros, que apresentou o texto substitutivo da lei 14.852/2024, atuaram para impedir a infiltração do mercado de apostas no regramento da política de games. 

Zambarda conta também sobre a atuação de organizações como o Instituto Alana e a Rede Progressista de Games (RPG), um grupo de jornalistas e especialistas, nas discussões em Brasília.

Outro ponto do livro é sobre as demissões enfrentadas pelo setor, depois de um pico de empregos durante a pandemia. Um dos fatores dessas demissões é o avanço da inteligência artificial.

