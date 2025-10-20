Livro desvenda bastidores do Marco Legal dos Games e das demissões do setor
Jornalista Pedro Zambarda escreve livro sobre como foi firmada a política de games no país em 2024
compartilheSIGA
O jornalista Pedro Zambarda lança no sábado, 25, “Videogame crash: do Marco Legal dos Games às demissões em massa”, livro em que reúne depoimentos sobre os bastidores do marco legal do setor, aprovado no ano passado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Além de regulamentar a indústria de games, o movimento que se deu foi o de separar o que é jogo do que é aposta. Uma discussão importante em tempos de tigrinhos e afins.
O livro mostra como parlamentares como a senadora Leila Barros, que apresentou o texto substitutivo da lei 14.852/2024, atuaram para impedir a infiltração do mercado de apostas no regramento da política de games.
Zambarda conta também sobre a atuação de organizações como o Instituto Alana e a Rede Progressista de Games (RPG), um grupo de jornalistas e especialistas, nas discussões em Brasília.
Outro ponto do livro é sobre as demissões enfrentadas pelo setor, depois de um pico de empregos durante a pandemia. Um dos fatores dessas demissões é o avanço da inteligência artificial.