PlatôBR e Google debatem iniciativas para ampliar segurança em transações digitais

A disrupção em curso na economia e na tecnologia tem transformado a forma como as pessoas se relacionam com o dinheiro, como consomem conteúdo e como compram produtos e serviços. Esse desenvolvimento acelerado também trouxe desafios de segurança e o combate às fraudes digitais se tornou uma prioridade para as empresas e para os governos, em todas as esferas.

Esse será o tema do fórum “Segurança na publicidade digital – desafios e responsabilidades compartilhadas”, que o PlatôBR promove em Brasília nesta terça-feira, 21, em parceria com o Google.

No primeiro painel do evento, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor da Equipe de Produtos de Segurança do Google Ads, Jordan Breckenridge, debaterão as estratégias e ações em curso no Brasil e no mundo para garantir a segurança e evitar fraudes nas transações digitais, seja na publicidade ou nos meios de pagamento.

Depois, uma mesa-redonda discutirá como iniciativa privada e setor público podem construir mecanismos de defesa e prevenção para evitar fraudes no ambiente digital. Participarão do debate o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Paulo Pereira, a secretária-adjunta de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Nina Fernandes dos Santos, a vice-presidente executiva do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, Juliana Albuquerque, e Natália Kuchar, advogada corporativa do Google.

Ainda como parte da programação, haverá o lançamento no Brasil do jogo “Evite Fraudes”, que será apresentado ao público por Abhishek Roy, pesquisador de Experiência do Usuário, do Time de Confiança e Segurança do Google.

Em seguida, o líder global de Segurança de Anúncios do Time de Políticas Públicas do Google, David Caragliano, apresentará uma análise em anúncios e como a empresa tem atuado para garantir a segurança desse serviço.