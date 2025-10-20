Assine
overlay
Início PlatôBr

As preocupações de Galípolo com as eleições em 2026, o dólar e a queda de juros

Volatilidade nos mercados que ocorre tradicionalmente durantes os pleitos eleitorais no Brasil pode afetar o processo de queda da Selic no próximo ano

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
20/10/2025 00:36

compartilhe

SIGA

Reservadamente, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem conversado com alguns agentes econômicos sobre como a volatilidade esperada no mercado em 2026 – que ocorre tradicionalmente em anos de eleição – pode afetar o preço do dólar, pressionar a inflação e afetar o processo de queda de juros.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Nessas reuniões, os analistas têm apresentado a Galípolo o cenário de que o ciclo de cortes da Selic, que deve começar entre janeiro e março do próximo ano, pode ser menor do que espera o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e parte dos agentes econômicos.

As apostas do mercado sobre o ciclo de cortes apontam que a Selic pode cair para percentuais entre 13% e 11% no próximo ano. Essa variedade de previsões indica uma incerteza grande entre os analistas. 

Quem conversou com Galípolo afirmou que a queda de juros e a venda e dólares para conter uma escalada cambial podem ser um problema para a autoridade monetária. Isso porque a volatilidade do mercado encarecerá a moeda estrangeira, o que pressiona a inflação com os repasses da alta no custo da divisa para os preços de produtos e serviços. Com isso, o tamanho do corte de juros pode ser menor.

Outro fator de preocupação tem relação com o diferencial entre as taxas de juros praticadas no Brasil e nos Estados Unidos. Com a queda em curso da taxa americana, aplicações em ativos brasileiros garantem maior rentabilidade com a Selic em 15%. Isso tem ajudado a manter o preço do dólar abaixo de R$ 5,50 no Brasil, após ultrapassar os R$ 6 no fim de 2024. 

Nesse contexto, o processo de queda de juros pode diminuir a atratividade se o ciclo de redução da taxa americana for interrompido pelas pressões inflacionárias decorrentes da expansão fiscal promovida pelo governo de Donald Trump. Por aqui, o desequilíbrio nas contas públicas também é um problema que limita o tamanho da redução da Selic.

Sem um sinal claro de compromisso do vencedor das eleições presidenciais de 2026 com o ajuste fiscal a partir do ano seguinte, 2027, o ciclo de corte de juros tende a diminuir. Com todas essas incertezas, caberá a Galípolo e aos demais diretores navegar em um mar com pouca visibilidade e previsibilidade.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay