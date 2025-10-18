Assine
A missão de Flávio Bolsonaro em viagem aos EUA

Flávio apareceu em fotos ao lado de Eduardo em Washington no dia em que Mauro Vieira e Marco Rubio se encontraram

Guilherme Amado e João Pedroso de Campo
Repórter
18/10/2025 04:01

No mesmo dia em que Mauro Vieira e Marco Rubio se encontraram em Washington, na quinta-feira, 16, Flávio Bolsonaro surgiu nas redes sociais mostrando que estava na capital americana ao lado do irmão Eduardo.

A viagem do senador aos Estados Unidos teve objetivos bem definidos: conter Eduardo Bolsonaro, que tem disparado ataques a diversos nomes da direita, e tentar realinhar uma estratégia frente a aproximação entre os governos Lula e Trump.

A avaliação no entorno de Flávio e Jair Bolsonaro é que se perdeu controle sobre Eduardo em meio a seu autoexílio. A intervenção do senador em solo americano foi, sobretudo, para colocar o irmão no eixo.

