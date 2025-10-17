Assine
Voto de Barroso sobre aborto ajuda Messias com evangélicos e esquerda

Antecipação do voto de Barroso sobre o aborto faz com que Messias, se escolhido para o STF, não se indisponha com evangélicos e progressistas

Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
17/10/2025 21:10

Voto de Barroso sobre aborto ajuda Messias com evangélicos e esquerda
A antecipação do voto de Luís Roberto Barroso na ação sobre a legalização do aborto, nesta sexta-feira, 17, vai ajudar Jorge Messias caso o advogado-geral da União realmente seja o escolhido de Lula para a vaga de Barroso no STF.

Com o voto do ministro pela descriminalização do aborto até a décima segunda semana de gestação, Messias não terá que votar na ação, caso seja o indicado ao STF. Isso o pouparia de ficar em maus lençóis tanto com a esquerda, quanto com os evangélicos — ele é membro da Igreja Batista.

Por outro lado, dada a posição de Barroso, a antecipação do voto dele também garante que Messias não vote no sentido contrário, contra o aborto. 

O ministro da AGU é o nome mais forte de Lula, até agora, para a sucessão de Barroso no Supremo. Ele tem como principais concorrentes o senador Rodrigo Pacheco e o ministro do TCU Bruno Dantas.

Antes de Luís Roberto Barroso antecipar seu voto sobre o aborto, Rosa Weber, também em sua despedida do STF, havia registrado a mesma posição sobre o assunto.  

Após o voto de Barroso, Gilmar Mendes pediu destaque no julgamento virtual, o que forçará a discussão da ação em sessões presenciais.

