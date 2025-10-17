Assine
overlay
Início PlatôBr

As dificuldades da COP30 para confirmar o quórum mínimo para deliberações

Com 162 países credenciados, apenas 87 têm hospedagem garantida. Para aprovar resoluções, são necessárias pelo menos 131 delegações

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
17/10/2025 00:32

compartilhe

SIGA
x
As dificuldades da COP30 para confirmar o quórum mínimo para deliberações
As dificuldades da COP30 para confirmar o quórum mínimo para deliberações crédito: Platobr Politica

Faltando menos de um mês para a COP30, menos da metade do total de países signatários da convenção climática da ONU confirmaram presença na conferência, marcada para começar no dia 10 de novembro em Belém (PA). Até esta quinta-feira, 17, as reservas feitas para hospedagem na cidade somaram 87 representações estrangeiras. Outras 90 delegações seguem em negociação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

No balanço desta semana, 162 delegações estão credenciadas, mas 75 ainda não garantiram hospedagem. Essa indefinição pode comprometer o quórum e as deliberações da conferência.

A UNFCCC (Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima) é assinada por 197 países e pela União Europeia. As 198 “partes”, jargão diplomático para denominar os membros, podem participar da COP. Para abrir a conferência, é necessário que um terço esteja presente (66 países) e, para validar as decisões, são exigidos dois terços (131 países) do total. Para chegar a esse número, portanto, faltam 44 confirmações.

 “A estatística que interessa é quantas delegações já estão credenciadas na UNFCCC para vir. O último número que a gente tem é de 162 delegações. Então, nós já estamos acima do número que torna a negociação da COP30 válida”, disse em fala recente o presidente da COP, embaixador André Corrêa do Lago.

A diferença entre os números de credenciados e com hospedagem confirmada reflete as dificuldades da estrutura logística da conferência. Apenas com hospedagem garantida, as delegações podem enviar efetivamente seus representantes, ponto que vem sendo o principal gargalo da conferência. A secretaria da COP reforça que mantém reservas a preços controlados para facilitar a participação de países em desenvolvimento.

A reportagem consultou aplicativos de hospedagem e calculou o custo de acomodação para quatro pessoas, no período de 10 a 21 de novembro. Os valores variam entre R$ 2,8 mil e R$ 60,3 mil por dez noites, dependendo da localização e da estrutura.

Além dos desafios logísticos, a COP30 carrega um peso político considerável. O governo brasileiro aposta no evento como vitrine da política ambiental de Lula e busca mostrar que o país retomou protagonismo global nas negociações climáticas.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay