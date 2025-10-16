Após encontrar Rubio, Mauro Vieira diz que Lula e Trump devem se reunir em breve

Após se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, voltou a afirmar nesta quinta-feira, 16, que os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva devem se reunir em breve. Vieira ainda disse que um possível encontro bilateral durante a 46ª Cúpula da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático), entre 26 e 28 de outubro, depende de uma coincidência das datas em que os dois estiverem na Malásia.

“Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso ainda vai ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes, para o momento e o local que seja conveniente para ambos os lados”, afirmou.

Segundo Vieira, uma agenda de reuniões entre técnicos do Itamaraty e da Secretaria de Estado americana será construída para negociar a redução de tarifas e o fim das sanções contra autoridades brasileiras.

“Isso foi um princípio auspicioso de um processo negociador no qual trabalharemos para normalizar e abrir novos caminhos para as relações bilaterais. Reiterei a posição brasileira, transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada, sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano desde julho”, relatou o chanceler brasileiro.

Para Vieira, o encontro foi “ótimo” e “produtivo” para reestabelecer as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos.

“Durante todo o encontro, prevaleceu uma atitude construtiva, voltada aos pontos da retomada das negociações entre os dois países, em sintonia e com boa química e o que foi decidido no recente telefonema entre os presidentes Lula e Trump”, afirmou o ministro.