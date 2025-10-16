Macaé Evaristo fala da COP30 na maior favela de Belo Horizonte

Maior favela de Belo Horizonte, o Aglomerado da Serra, ou Serrão, vai entrar nas discussões sobre a COP30, que acontecerá em novembro em Belém, com a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. Em pauta, o racismo ambiental e os impactos sofridos pelas comunidades mais pobres diante da crise climática.

No mês passado, Macaé já esteve no Serrão, ao lado de Lula, para participar do lançamento do programa Gás do Povo.

O encontro, marcado para o sábado, 18, é uma das agendas da Pré-COP BH, que tem sido organizada pela deputada Célia Xakriabá, do PSOL de Minas. Em setembro, a deputada reuniu Marina Silva, do Meio Ambiente, e Márcia Lopes, das Mulheres, em um debate em Brumadinho, palco de uma das maiores tragédias climáticas do país.

A deputada vai aproveitar o evento para lançar seu projeto de lei que cria a Política Nacional de Combate ao Racismo Ambiental e de Promoção da Justiça Climática.