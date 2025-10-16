Petrobras deve, mais uma vez, dar uma ‘mãozinha’ ao governo no combate à inflação

A Petrobras deve, mais uma vez, estender a “mão amiga” ao governo no combate à inflação. Com o preço do petróleo em queda e próximo de US$ 60 em outubro, a companhia tem vendido gasolina com valor 10% superior ao mercado internacional.

O mercado passou a apostar em corte no custo do combustível após a presidente da estatal, Magda Chambriard, publicar na última quarta-feira, 15, em uma rede social, uma imagem que mostra um gráfico com a redução no custo da commodity entre setembro e outubro. Em tom enigmático, ela afirmou que “uma figura vale mais que mil palavras”.

Para Leonardo Costa, economista do ASA, a postagem de Madga indica que a Petrobras deve cortar o preço da gasolina nos próximos dias. “O corte deve ser ao redor de 5%, com impacto de cerca de 0,12 ponto percentual no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Não temos corte na projeção atualmente, o que impactaria o IPCA de 2025 – hoje estimado em 4,7%”, disse.

Essa redução, se confirmada, pode levar a inflação oficial para perto de 4,5%, o teto da meta, e dar ajuda ao Banco Central para frear o ritmo de alta do IPCA. Os juros, entretanto, devem ficar inalterados, em 15%, até janeiro de 2026, diante da resiliência da economia e da pressão do mercado de trabalho.