A internação de Barroso: ministro passa a noite em hospital de Brasília

A dois dias de efetivar sua aposentadoria antecipada do STF, Luís Roberto Barroso se sentiu mal durante a tarde desta quarta-feira, 15, em Brasília. Aos 67 anos de idade, ele foi levado ao pronto-atendimento do Hospital Sírio Libanês, na capital federal, segundo informou nota da assessoria de imprensa do Supremo.

“A suspeita inicial foi virose, mas o ministro passa por uma bateria de exames”, comunicou a nota do Supremo Tribunal Federal divulgada à noite. As análises laboratoriais e médicas são para “identificar a causa” do mal-estar.

Barroso esteve na noite de terça-feira, 14, em uma festa promovida por um advogado de Brasília, em homenagem aos trabalhos de ministro do Supremo. Segundo a nota oficial, ele “ficará internado na noite desta terça”.