Assine
overlay
Início PlatôBr

Entidades ambientais lançam manifesto sobre sociobioeconomia para a COP30

Declaração Sul-Sul defende pacto global em defesa do clima com entidades ambientais e organizações comunitárias e indígenas

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
15/10/2025 16:05

compartilhe

SIGA
x
Entidades ambientais lançam manifesto sobre sociobioeconomia para a COP30
Entidades ambientais lançam manifesto sobre sociobioeconomia para a COP30 crédito: Platobr Politica

Entidades de defesa ambiental lançam nesta quinta-feira, 16, em Brasília, a Declaração Sul–Sul sobre Sociobioeconomia, que pede que o tema seja tratado com prioridade na COP30, que se realizará em novembro em Belém.

O documento é assinado por organizações de todo o Sul Global, envolvendo ambientalistas, pesquisadores, povos tradicionais, indígenas e comunidades de agricultura familiar.

Organizado pelo Conexsus (Instituto Conexões Sustentáveis) e pela Ambition Loop, o evento vai reunir especialistas e membros do governo, além de representantes de entidades comunitárias e indígenas da África, da Ásia e do Brasil.

A diretora-executiva da Conexsus, Fabíola Zerbini, afirmou que o encontro vai permitir que sejam firmados pactos globais para a defesa da sociobioeconomia, com enfoque na valorização das comunidades que conservam florestas e buscam soluções para a crise do clima.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay