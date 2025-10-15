Entidades ambientais lançam manifesto sobre sociobioeconomia para a COP30

Entidades de defesa ambiental lançam nesta quinta-feira, 16, em Brasília, a Declaração Sul–Sul sobre Sociobioeconomia, que pede que o tema seja tratado com prioridade na COP30, que se realizará em novembro em Belém.

O documento é assinado por organizações de todo o Sul Global, envolvendo ambientalistas, pesquisadores, povos tradicionais, indígenas e comunidades de agricultura familiar.

Organizado pelo Conexsus (Instituto Conexões Sustentáveis) e pela Ambition Loop, o evento vai reunir especialistas e membros do governo, além de representantes de entidades comunitárias e indígenas da África, da Ásia e do Brasil.

A diretora-executiva da Conexsus, Fabíola Zerbini, afirmou que o encontro vai permitir que sejam firmados pactos globais para a defesa da sociobioeconomia, com enfoque na valorização das comunidades que conservam florestas e buscam soluções para a crise do clima.