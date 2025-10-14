Lira e a ‘sintonia boa’ com prefeito de Maceió
Arthur Lira fez inaugurações com prefeito de Maceió, JHC, que pode concorrer contra Renan Filho no ano que vem
compartilheSIGA
A presença de Arthur Lira em eventos na semana passada com o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC, foi vista por políticos locais como a confirmação de uma eventual aliança para disputar o governo do estado no ano que vem.
Do PL, partido de Bolsonaro, JHC é o nome que mais se destaca para enfrentar o ministro dos Transportes, Renan Filho, que quer retomar o governo de Alagoas. Ele governou o estado de 2015 a 2022. O prefeito se movimenta, mas não assume candidatura ainda.
A dobradinha seria JHC ao governo e Lira ao Senado, para acirrar ainda mais a disputa com Renan Calheiros, que tentará seu quinto mandato. Tanto o prefeito quanto o deputado divulgaram vídeos da agenda conjunta. “Quando a sintonia é boa, o resultado aparece”, escreveu Lira.