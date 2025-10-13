Quaest: 51% veem avanço da PF contra crime organizado; 33% acham que esforço diminuiu

A maioria dos brasileiros acredita que a Polícia Federal intensificou o combate ao crime organizado. É o que mostram dados de um levantamento da Genial/Quaest. Segundo a pesquisa, 51% dos entrevistados dizem que a PF “tem combatido mais” o crime organizado, enquanto 33% acham que o esforço diminuiu.

Os dados, levantados em 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 2 e 5 de outubro, revelaram um cenário dividido politicamente. Entre os eleitores de Lula, 70% afirmam que a atuação da PF melhorou. Já entre os eleitores de Bolsonaro, a percepção é inversa: 52% dizem que o órgão tem combatido menos o crime organizado.

A divisão também aparece nas posições ideológicas. Lulistas e eleitores de esquerda não vinculadas ao PT são amplamente favoráveis à atuação da PF (73% e 69%, respectivamente). Na direita bolsonarista, apenas 32% compartilham essa visão; número que cai a 31% entre os eleitores de direita não-bolsonaristas.

Entre os mais velhos, acima dos 60 anos, 59% dizem que a PF intensificou o combate, ante 48% entre os jovens, de 16 anos a 34 anos. Entre quem estudou até o ensino fundamental, 58% percebem avanços, contra 49% entre os que têm ensino superior.

A pesquisa mostrou ainda que católicos são mais favoráveis à atuação da PF (54%), enquanto evangélicos aparecem mais críticos: 41% afirmam que a corporação combate menos o crime. Regionalmente, o Nordeste lidera a percepção positiva (56%), seguido por Centro-Oeste e Norte (53%) e pelo Sul (49%).